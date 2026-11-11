Gewalt nach Streit
Mann soll Ehefrau von Balkon in den Tod gestoßen haben
Polizei Saarland
Der Ehemann sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild)
Laszlo Pinter. DPA

Nach einem Streit stürzt eine Frau vom Balkon im sechsten Stock. Was die Ermittler ihrem Mann vorwerfen.

Lesezeit 1 Minute

Saarlouis (dpa/lrs) – Ein Mann aus Saarlouis steht unter Verdacht, seine Ehefrau vom Balkon im sechsten Stock in den Tod gestoßen zu haben. Gegen den 42-Jährigen wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte das saarländische Nachrichtenportal Sol.de über den Fall berichtet.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte das Ehepaar in der Nacht zum vergangenen Sonntag (8.11) gestritten. Dabei soll der Mann die Frau vom Balkon der gemeinsamen Wohnung gestoßen haben. Die Frau starb an den schweren Sturzverletzungen. Der Mann wurde noch in der Nacht festgenommen. Weitere Hintergründe zu dem Fall sind bisher nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:261111-930-979448/1

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