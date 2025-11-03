Mann soll Ehefrau erstochen haben – Sie stirbt vor Ort

Ein 39-Jähriger soll eine 37-Jährige tödlich verletzt haben. Der Polizei zufolge informierte der Tatverdächtige selbst die Behörden.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Mit einem Messer soll ein 39 Jahre alter Mann nach ersten Erkenntnissen in einer Wohnung in Ludwigshafen auf seine Ehefrau eingestochen haben. Die 37-Jährige sei nach der Tat am späten Sonntagabend noch vor Ort gestorben, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Der Tatverdächtige habe selbst die Polizei verständigt und sei vor Ort von Einsatzkräften widerstandslos vorläufig festgenommen worden. Er soll am heutigen Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen der Tat sowie zum Motiv dauern demnach an.