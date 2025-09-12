In der Pfalz laufen Ermittlungen gegen einen 26-Jährigen. Bei der Festnahme fand die Polizei ein Messer, eine Schusswaffe – und stellte 2,22 Promille fest.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Wegen des Verdachts der Bedrohung und Nötigung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern. Der 26-Jährige soll in der Nacht zu Freitag eine Bekannte gezwungen haben, ihm ihre Autoschlüssel auszuhändigen, wie die Polizei in der pfälzischen Stadt mitteilte. Einsatzkräfte nahmen den Mann später im Altstadtbereich fest. In seinem Hosenbund wurde ein Messer gefunden und bei der Durchsuchung des Autos, das der 26-Jährige unbefugt benutzt habe, eine sogenannte Softair-Waffe. Ein Atemalkoholtest habe 2,22 Promille ergeben. Die Ermittlungen laufen.