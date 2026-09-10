Kriminalität
Mann schwer verletzt – Tatverdächtige stark betrunken
Symbolbild Polizeiauto
Das 43 Jahre alte Opfer erlitt erhebliche Gesichtsverletzungen. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Ein Streit in Mainz endet für einen Mann im Krankenhaus. Als die Polizei die zwei mutmaßlichen Angreifer kontrolliert, folgt eine Überraschung.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Ein 43 Jahre alter Mann ist bei einem handfesten Streit in Mainz schwer verletzt worden. Er sei mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Ein 36- und ein 40-Jähriger stehen den Angaben zufolge im Verdacht, den Mann geschlagen und getreten zu haben.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellten alarmierte Polizeibeamte bei den mutmaßlichen Angreifern erhebliche Atemalkoholwerte von 2,97 beziehungsweise 4,73 Promille fest. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie der genaue Tatablauf waren zunächst unklar. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:260910-930-664224/1

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