Mann schwer verletzt – 19-Jährige festgenommen

Vor dem Rathaus in Kaiserslautern wird am helllichten Tag ein 31-Jähriger schwer verletzt. Eine Heranwachsende soll die Täterin sein. Viele Fragen sind noch offen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Eine 19-Jährige soll in Kaiserslautern vor dem Rathaus einen 31 Jahre alten Mann mit Stichen schwer verletzt haben. Die Frau sei wegen des Verdachts der versuchten Tötung festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Passanten hatten die Polizei am Nachmittag alarmiert. Der schwer verletzte Mann wies Stichverletzungen auf, wurde von Rettungskräften medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Motiv, dem genauen Tathergang, der Beziehung zwischen den beiden und der Tatwaffe machten die Beamten zunächst keine Angaben. Der Willy-Brandt-Platz am Rathaus wurde für die Spurensicherung mehrere Stunden gesperrt.