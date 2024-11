Mann schlägt Passanten nieder und belästigt Mädchen

Kassel (dpa/lhe) – Ein betrunkener Mann hat in Kassel einen Passanten niedergeschlagen und kurz darauf eine Jugendliche sexuell belästigt. Laut Atemalkoholtest habe der 37-Jährige 1,6 Promille Alkohol intus gehabt, er sei zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte er am Montagabend zunächst an einer Haltestelle einen 64-Jährigen mit Fäusten traktiert, bis dieser zu Boden ging. Eine viertel Stunde später belästigte er dann in einer Straßenbahn eine 16-Jährige.

