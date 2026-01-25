Ein Mann feuert aus einem Transporter heraus mit einer Schreckschusswaffe auf eine Spaziergängerin. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Bad Sobernheim (dpa) – Mit einer Schreckschusswaffe hat ein Mann aus einem Transporter heraus im Landkreis Bad Kreuznach mehrfach auf eine Frau geschossen. Sie ging mit ihrem Hund entlang einer Straße spazieren und erlitt bei dem Vorfall zwischen Bad Sobernheim und Pferdsfeld einen Schock, wie die Polizei mitteilte.

Aus dem Wagen heraus habe der Beifahrer mehrfach mit einer Schreckschusswaffe durch das geöffnete Fenster in ihre Richtung geschossen, berichtete die Frau bei der Polizei. Die Hintergründe des Falls sind noch völlig unklar. Die Beamten hoffen nun darauf, dass sich andere Zeugen melden.