Schwere Ladung ist auf der Autobahn nichts Ungewöhnliches. Ein Mann bei Kaiserslautern war allerdings mit einem vollgepackten Einkaufswagen unterwegs.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Auch mit schwerer Ladung wird ein Einkaufswagen nicht zum Schwertransport: Auf der Autobahn 6 bei Kaiserslautern ist ein Mann mit einem vollgepackten Einkaufswagen über den Standstreifen gelaufen. Er habe schlicht die kürzeste Strecke gewählt, erklärte er nach Polizeiangaben.

Die Beamten wiesen ihn darauf hin, dass sein Gefährt im Gegensatz zu den vorbeifahrenden Autos und Lastwagen nicht auf die Autobahn gehört. Anschließend geleiteten sie den einsichtigen Mann samt Einkauf von der A6,wie es hieß. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.