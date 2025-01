Mann nach tödlichem Angriff mit Motorradhelm in U-Haft

Zwischen zwei Männern kommt es in Koblenz zu einem handgreiflichen Streit. Einer geht zu Boden und stirbt wenige Stunden später, der andere sitzt nun deshalb in U-Haft.

Koblenz (dpa/lrs) – Die Koblenzer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 59-Jährigen wegen Totschlags. Der Deutsche soll am 11. Januar während einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsplatz in Koblenz einen 52-Jährigen mit einem Motorradhelm so stark gegen den Kopf geschlagen haben, dass dieser bewusstlos zu Boden ging, wie die Anklagebehörde berichtete. Das Opfer sei noch am Nachmittag im Bundeswehrzentralkrankenhaus an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben.

Beschuldigter bestreitet Tötungsvorsatz

Das Amtsgericht Koblenz habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft bereits am vergangenen Dienstag wegen Fluchtgefahr Haftbefehl gegen den 59-Jährigen erlassen. Die Anklagebehörde geht von Totschlag aus. Der Verdächtige sei nach umfangreichen Ermittlungen am vergangenen Mittwoch in Bad Ems festgenommen worden. Er sitze seither in Untersuchungshaft und bestreite einen Tötungsvorsatz.

Die Ermittler vernehmen derzeit Zeugen und werten das Mobiltelefon des 59-Jährigen aus. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen würden keine weiteren Einzelheiten zu dem Fall genannt, heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.