Mann nach Randalen im Hotel festgenommen

Ein 63-Jähriger bekommt in einem Hotel in Kaiserslautern kein Zimmer - und randaliert. Das Hotel alarmiert die Polizei.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Statt in einem Hotelzimmer ist ein Mann in Kaiserslautern in einer Gefängniszelle gelandet. Der 63-Jährige habe am Mittwochabend ohne vorherige Buchung versucht, in das Hotel einzuchecken, teilte die Polizei mit. Als er sich nicht ausweisen konnte und ihm ein Zimmer verweigert wurde, habe der verärgerte Mann angefangen, zu randalieren. Herbeigerufene Polizisten bemerkten, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Der 63-Jährige wurde festgenommen.