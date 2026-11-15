Als sein Auto schief hängt, will ein Mann im Saarland nach der Ursache schauen und legt sich unter den Wagen. Dann sackt das Fahrzeug plötzlich ab. Aus der Panne wird ein lebensbedrohlicher Notfall.

Neunkirchen (dpa/lrs) – Bei dem Versuch, unter seinem Auto nach der Ursache für eine Panne zu schauen, ist ein 29-Jähriger in Neunkirchen im Saarland eingeklemmt worden und erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Es sei einer Streifenwagenbesatzung mit der Hilfe von Passanten gelungen, den Wagen anzuheben, den Mann zu befreien und wiederzubeleben, wie die Polizei mitteilte. Auch die 32-jährige Beifahrerin, die mit der Handytaschenlampe geleuchtet hatte und mit dem Arm im Radkasten klemmte, sei am Samstagabend aus der Notlage befreit worden.

Zuvor hatte der 29-Jährige während der Fahrt bemerkt, dass sein Wagen schief hing, wie die Polizei mitteilte. Er hielt demnach auf einem Parkplatz und legte sich unter den Wagen, um nach dem Fahrwerk zu schauen. Als der Wagen plötzlich absackte, sei der Mann mit dem Oberkörper eingeklemmt worden. Passanten wählten den Notruf. Nach der erfolgreichen Reanimation kamen die beiden Verletzten ins Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde laut Polizei sichergestellt.