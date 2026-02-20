Landkreis Birkenfeld
Mann nach mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen
Nach einem Feuer in Idar-Oberstein wurde ein 27-Jähriger festgenommen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand - doch der Schaden ist enorm.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in Idar-Oberstein im Landkreis Birkenfeld ist ein Mann festgenommen worden. Der 27-Jährige soll am vergangenen Sonntagabend vorsätzlich ein Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gelegt haben, wie die Polizei mitteilte. Durch die Ermittlungen am Brandort und Umfeldermittlungen habe sich der Verdacht gegen den Bewohner der Brandwohnung erhärtet.

Der 27-Jährige sei am Donnerstag festgenommen und am Freitag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, jedoch seien alle Bewohner von der Feuerwehr evakuiert worden. Ein Gutachter schätzte den Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Geldbetrag, wie es von der Polizei hieß.

