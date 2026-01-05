Mann nach Messerattacke in Psychiatrie untergebracht

Der Angriff erfolgt auf der Straße. Die Ermittler gehen von einer Erkrankung des Angreifers aus.

Frankenthal/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach einer versuchten Messerattacke in Frankenthal ist ein tatverdächtiger Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Der 53-Jährige habe am vergangenen Samstag auf einer Straße mehrfach versucht, einen 54 Jahre alten Mann mit dem Messer zu verletzten, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei in Ludwigshafen gemeinsam mit.

Das Opfer habe die Angriffe abwehren können. Ein Zeuge sei dazwischengegangen, woraufhin der Täter geflüchtet sei. Kurz darauf habe ihn die Polizei gefasst. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Ein Haftrichter erließ einen sogenannten Unterbringungsbefehl gegen den 53-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und weil Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit von einer psychischen Erkrankung des Mannes ausgehen. Die genauen Hintergründe der Tat sind aber nach wie vor unklar.