Mann nach Messerangriff in Daun in Lebensgefahr

Daun (dpa/lrs) - Mit einem Messer hat ein 33-Jähriger einen Gleichaltrigen in Daun im Landkreis Vulkaneifel lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, konnte der mutmaßliche Täter am Montagabend gerade noch von einem Zeugen gestoppt werden. Demnach wurde der Verdächtige festgenommen.

Das Opfer schwebt nach Angaben eines Sprechers in Lebensgefahr. Wieso es zu dem Angriff kam, ist bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft Trier ermittelt inzwischen gegen den mutmaßlichen Täter wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.