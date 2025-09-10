Anfang Juni wird eine Frauenleiche gefunden. Kurz darauf wird ein Mann festgenommen. Jetzt gibt es eine Anklage. Dem mutmaßlichen Täter wird Mord vorgeworfen.

Hermeskeil (dpa/lrs) – Ein 34-Jähriger ist wegen des Mordes an einer Frau aus Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) angeklagt worden. Er werde beschuldigt, die 28-Jährige Anfang Juni auf einem Parkplatz bei Hermeskeil erschossen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Trier mit. Der 34-Jährige wurde demnach am Folgetag der Tat festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminaldirektion fasste die Staatsanwaltschaft eine Rekonstruktion der Ereignisse zusammen. Den Angaben zufolge sollen der 34-Jährige und die 28-Jährige eine außereheliche Affäre geführt haben. Als der Mann diese am Telefon beenden wollte, soll die 28-Jährige versucht haben, die Affäre publik zu machen. Unter dem Vorwand, sich auszusprechen, soll der 34-Jährige die Frau laut Staatsanwaltschaft aufgesucht haben.

Mann soll im Gespräch auf die 28-Jährige geschossen haben

Er sei mit der Frau zu dem Parkplatz an der Landstraße 151 bei Hermeskeil gefahren. Beide sollen das Auto verlassen und sich unterhalten haben. Unvermittelt habe der Angeklagte mit einer mitgeführten Pistole auf die 28-Jährige geschossen. Die Frau sei tödlich getroffen worden und vor Ort gestorben, hieß es. Am nächsten Tag fand ein Zeuge ihre Leiche.

Nun muss das Landgericht Trier über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Verfahrens entscheiden. Einen Termin für die Verhandlungen gebe es bislang nicht.