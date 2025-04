Ein 31-Jähriger verschwindet am Dienstagabend, die Angehörigen sind in Sorge. Eine große Suchaktion beginnt. Zwei Tage später finden sie ihn auf – im Wald.

Mettlach (dpa/lrs) – Ein 31-Jähriger ist nach einer aufwendigen Suchaktion nach mehreren Tagen verletzt im Wald im Landkreis Merzig-Wadern gefunden worden. Der Mann wurde am Dienstagabend in Mettlach vermisst gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund von Angaben der Angehörigen seien die Beamten davon ausgegangen, dass er in akuter Gefahr sein könnte.

Die Suchaktion, an der mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und weiteren Hilfsorganisationen beteiligt waren, begann noch am Dienstagabend. Dabei kamen den Angaben zufolge auch Drohnen, Hunde und weitere Spezialisten zum Einsatz.

Am späten Donnerstagnachmittag gab es dann die Entwarnung: Der 31-Jährige wurde in einem Waldgebiet in der Nähe des Ortsteils Weiten gefunden. Er war am Bein verletzt, aber ansprechbar, hieß es. Der Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht