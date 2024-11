Mann nach Explosion in Wohnhaus in Worms gestorben

Einen Tag nach der Explosion in dem Gebäude im Stadtteil Horchheim ist ein 61-Jähriger seinen schweren Verletzungen erlegen.

Worms (dpa/lrs) – Der bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Worms schwer verletzte Mann ist tot. Der 61-Jährige sei einen Tag nach dem Vorfall im Stadtteil Horchheim seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Worms mit. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen der Explosion liefen weiter.

Der Mann war am Mittwochvormittag von der Feuerwehr aus dem Gebäude geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Weitere Menschen waren nicht in dem Haus. Ob es sich bei dem Mann um den Bewohner handelt, ist noch nicht bekannt.