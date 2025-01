Mann nach Angriff in Idar-Oberstein in U-Haft

Mitten in der Nacht werden auf dem Marktplatz in Idar-Oberstein mehrere Personen verletzt, eine schwer. Mittlerweile ist ein Tatverdächtiger gefasst.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Einige Tage nach einem Angriff auf mehrere Männer auf dem Marktplatz von Idar-Oberstein sitzt ein tatverdächtiger 31-Jähriger in Untersuchungshaft. Er sei am Donnerstag festgenommen worden, teilte die Polizei in Trier mit. Mittlerweile habe ein Ermittlungsrichter die U-Haft angeordnet.

Der 31-Jährige soll am vergangenen Samstag auf dem Marktplatz nachts insgesamt vier Männer angegriffen haben. Drei erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen, ein Mann stürzte nach einem Schlag und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er ist laut Polizei weiter in ärztlicher Behandlung.