Mann mit über drei Promille am Steuer

Frankenthal (dpa/lrs) – Bei einem Autofahrer in Frankenthal ist ein Atemalkoholwert von 3,59 Promille festgestellt worden. Der 42-Jährige sei am Sonntagabend einem anderen Verkehrsteilnehmer wegen seiner Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei mit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe dann den hohen Promillewert ergeben. Dem 42-Jährigen sei eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt worden. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.