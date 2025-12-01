Verkehr
Mann mit über drei Promille am Steuer
In Frankenthal stoppt die Polizei einen Autofahrer mit 3,59 Promille. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte zuvor auf die auffällige Fahrweise hingewiesen.

Frankenthal (dpa/lrs) – Bei einem Autofahrer in Frankenthal ist ein Atemalkoholwert von 3,59 Promille festgestellt worden. Der 42-Jährige sei am Sonntagabend einem anderen Verkehrsteilnehmer wegen seiner Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei mit. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe dann den hohen Promillewert ergeben. Dem 42-Jährigen sei eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt worden. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.

