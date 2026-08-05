Laut Polizei ist der 24-Jährige Teil einer Community, die sich für alte Grubenanlagen und radioaktives Gestein interessiert. In dieser habe er eine Art «Influencer-Status» gehabt.

Saarbrücken/St. Ingbert (dpa/lrs) – Der Mann mit radioaktiven Mineralien im Saarland war der Polizei vorher nicht polizeibekannt gewesen. Er habe sich bei dem Einsatz am Dienstag vollständig kooperativ gezeigt, sagte Jens Heinrich von der Landespolizeidirektion des Saarlandes in Saarbrücken.

Der 24-Jährige soll die radioaktiven Mineralien in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in St. Ingbert gelagert und verarbeitet haben. Man gehe von einem «entarteten Hobby» aus, sagte Heinrich. Der Mann sei Teil einer Community, die sich für alte Grubenanlagen und für radioaktives Gestein interessiere. Dort habe er in sozialen Medien einen «Influencer-Status» gehabt.