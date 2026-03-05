Psychischer Ausnahmezustand
Mann mit Messer randaliert in Bitburger Polizeiinspektion
Das Gebäude der Bitburger Polizeiinspektion wurde weiträumig abgesperrt.
Harald Tittel. DPA

Ein 25-Jähriger mit einem Messer betritt die Bitburger Polizeiinspektion und löst einen Großeinsatz aus. Das Spezialeinsatzkommando rückt an.

Lesezeit 1 Minute

Bitburg (dpa) - Wegen eines bewaffneten Randalierers ist es im Dienstgebäude der Polizeiinspektion Bitburg in Rheinland-Pfalz am Abend zu einem größeren Einsatz gekommen. Ein 25-Jähriger habe den Eingangsbereich mit einem Messer betreten und versucht, in die Dienststelle zu gelangen, teilte die Polizei in der Nacht mit. Der Mann fing demnach im Schleusenbereich an, zu schreien und zu randalieren.

Die Polizei sicherte das Dienstgebäude von innen und außen ab und alarmierte das Spezialeinsatzkommando. Kurz nach Mitternacht gelang es den SEK-Kräften, den Mann im Eingangsbereich festzunehmen. Er wurde dabei leicht verletzt. Der 25-Jährige hatte die Tür zum Inneren des Gebäudes, Fenster zum Außenbereich und Elektroinstallationen im Eingangsbereich der Dienststelle massiv beschädigt.

Die Polizei geht ersten Erkenntnissen nach davon aus, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde demnach in medizinische Behandlung übergeben. 

Für Bürgerinnen und Bürger war die Dienststelle während des Einsatzes nicht geöffnet. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand nicht. Auch der Notruf war jederzeit unter 110 erreichbar, hieß es.

