Keine Verletzten
Mann mit Messer – Polizeieinsatz in Mainzer Altstadt
Polizei im Einsatz
Die Polizei konnte den 42-Jährigen stellen. (Symbolbild)
Carsten Rehder. DPA

Am Abend sorgt ein Mann mit einem Messer für Beunruhigung. Die Polizei greift ein, bevor es Verletzte gibt.

Mainz (dpa/lrs) – Ein 42-jähriger Mann hat in der Mainzer Altstadt mit einem Messer für einen Polizeieinsatz gesorgt. Am Montagabend meldete ein Zeuge den Mann bei der Polizei, wie die Polizei mitteilte. Er soll ein Buttermesser über den Asphalt gerieben und es so geschärft haben. Die Beamten forderten den 42-Jährigen auf, das Messer abzulegen, und konnten ihn schließlich fixieren, hieß es.

Da der Mann psychisch krank sei, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Ermittlungen gegen ihn wurden eingeleitet. Über Verletzte sei der Polizei nichts bekannt.

© dpa-infocom, dpa:260818-930-545544/1

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