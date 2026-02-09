Polizisten stoppen den Mann in der Fußgängerzone mit mindestens einem Schuss. Andere Menschen werden nicht verletzt.

Trier (dpa/lrs) – Warum war ein 34-Jähriger mit einem Messer in der Innenstadt von Trier unterwegs? Die Staatsanwaltschaft werde voraussichtlich im Laufe des Tages Informationen über die Hintergründe und den Einsatz der Ermittler liefern, sagte ein Polizeisprecher.

Nachdem der Mann aus Trier am Samstagnachmittag mit einem Messer in der Fußgängerzone unterwegs war und die Polizei von Zeugen über eine mögliche Gefährdung alarmiert wurden, hatte die Polizei auf den 34-Jährigen geschossen. Er soll mit dem Messer in der Hand in der Fußgängerzone Passanten angesprochen haben.

Der Mann befinde sich noch in medizinischer Behandlung, sein Zustand sei stabil, sagte der Polizeisprecher. Andere Personen seien nicht verletzt worden. Über weitere Details des Einsatzes der Ermittler und das mögliche Motiv des Mannes werde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft informiert.