Mann mit drei Promille am Steuer erwischt

Ein merkwürdiger Fahrstil bringt die Polizei auf die Spur eines betrunkenen Autofahrers. Ans Steuer darf er vorerst nicht mehr.

Kirchen (dpa/lrs) – Die Polizei hat einen Autofahrer bei Kirchen (Kreis Altenkirchen) mit etwa drei Promille Alkohol aus dem Verkehr gezogen. Zuvor war der Mann einem Zeugen wegen seines unsicheren Fahrstils aufgefallen, wie die Beamten mitteilten.

Der Fahrer war demnach am Mittwochabend auf der Bundesstraße 62 unterwegs und hatte plötzlich am Straßenrand angehalten. Die alarmierte Streife kontrollierte den 58-Jährigen. Ein Atemalkoholtest habe bei ihm mehr als 3,2 Promille ergeben, teilte die Polizei mit.

Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und ordneten eine Blutprobe an. Sein «verkehrsbehindernd» abgestelltes Auto musste abgeschleppt werden.