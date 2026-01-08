Mann löst SEK-Einsatz aus und flüchtet mit Auto

Ein Mann soll in Thüringen ein Feuer gelegt und Einsatzkräfte bedroht haben. Die Polizei suchte nach ihm und konnte ihn schließlich in Rheinland-Pfalz festnehmen.

Heilbad Heiligenstadt (dpa) – Ein Mann hat in Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) in Thüringen einen SEK-Einsatz ausgelöst und ist mit einem Auto geflüchtet. Der Mann soll dabei auf einen Polizisten zugefahren sein, der zur Seite springen musste, um nicht angefahren zu werden, wie die Polizei mitteilte. Der Beamte blieb demnach am Mittwochabend unverletzt.

Der Verdächtige entkam zunächst. Die Polizei nahm ihn am Donnerstagvormittag in Koblenz in Rheinland-Pfalz nach intensiver Suche fest. Er soll bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet haben.

Polizei findet Luftgewehr

Ein Anwohner rief den Angaben zufolge am Mittwoch die Feuerwehr zu einem Wohnhaus, weil der Verdächtige dort ein Feuer gelegt haben soll. Eintreffende Polizisten soll der Mann bedroht haben. Dabei soll er einen Gegenstand bei sich geführt haben, der ausgesehen habe wie eine Langwaffe. Auch ein Feuer sei festgestellt worden.

Die Polizei sperrte den Bereich um das Wohnhaus ab und rückte mit Spezialeinsatzkräften an. In dem Wohnhaus wurde ein Luftgewehr gefunden. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.