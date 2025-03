Mann läuft blutend durch Kaiserslautern

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein blutend durch die Innenstadt von Kaiserslautern laufender Mann hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er war in der Nähe des Hauptbahnhofs einem Passanten aufgefallen. Der alarmierte am Sonntagabend die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der blutende 36-Jährige zuvor in seinem Zimmer in einer Pension in Kaiserslautern mit einem Messer am Rücken verletzt worden war, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

Unter Tatverdacht steht eine Frau. Die 45-Jährige wurde festgenommen, kam aber wieder auf freien Fuß. Das Opfer und die Frau kennen sich nach Polizeiangaben möglicherweise aus dem Obdachlosen-Milieu. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, seine Verletzungen waren den Angaben zufolge nicht lebensbedrohlich. Die Frau erlitt demnach leichte Verletzungen im Gesicht. Hintergründe zu der Tat waren zunächst nicht bekannt.