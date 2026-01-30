Nach einem Stromschlag am Koblenzer Hauptbahnhof schwebt ein 35-Jähriger in Lebensgefahr. Warum ist es so gefährlich, auf Masten und Waggons zu steigen?

Koblenz (dpa) – Ein 35 Jahre alter Mann ist am Koblenzer Hauptbahnhof auf einen Oberleitungsmast geklettert und hat dabei einen Stromschlag erlitten. Der Mann sei schwerstverletzt und es sei möglich, dass er noch sterbe, teilte die Polizei mit.

Zu dem Vorfall sei es bereits am Sonntag gekommen. Zwei Zeuginnen berichteten laut Polizei von einem lauten Knall. Der Mann sei unmittelbar danach zu Boden gefallen. Eine Notärztin habe den 35-Jährigen zunächst versorgt, dann sei er in eine Klinik gekommen.

Die Bundespolizei Trier warnte vor den tödlichen Gefahren durch Bahnstrom mit etwa 15.000 Volt. Dieser könne nicht nur bei direkter Berührung, sondern bereits bei Annäherung auf weniger als eineinhalb Meter «durch Lichtbögen zu schwersten Verletzungen oder zum Tod führen», schrieb die Polizei. «Besonders Klettern auf Waggons oder Masten ist lebensgefährlich.»