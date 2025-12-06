Mann klaut Rumpsteaks im Wert von über 80 Euro

Hagenbach (dpa/lrs) – Ein 48-Jähriger hat versucht, Rumpsteaks aus einem Supermarkt in Hagenbach (Landkreis Germersheim) zu stehlen. Der Preis der sieben Packungen Fleisch sei mehr als 80 Euro, teilte die Polizei mit. Beim Verlassen des Marktes sei der Mann am Freitag wegen seiner ausgebeulten Jacke von Ladendetektiven angesprochen worden. Im Büro der Detektive seien dann die Steakpackungen gefunden worden. Da der Mann die Detektive zusätzlich noch beleidigt haben soll, müsse er sich nun wegen Ladendiebstahl und Beleidigung verantworten.

