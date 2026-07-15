Sanitäter kämpfen um ein Leben, doch der Rettungswagen kommt nicht weg: Eine Autofahrerin blockiert die Durchfahrt - und lässt sich minutenlang nicht umstimmen.

Kaiserslautern (dpa) – Eine Autofahrerin hat in Kaiserslautern einen Rettungswagen während einer laufenden Reanimation minutenlang blockiert. Die 66-Jährige parkte unmittelbar vor dem Rettungsfahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Als der Transport eines wiederbelebten Patienten in ein Krankenhaus starten sollte, weigerte sie sich, die Durchfahrt freizugeben.

Auch mehrfache Erklärungen der Sanitäter überzeugten die Frau den Angaben zufolge nicht. Die Rettungskräfte informierten die Polizei und setzten die Reanimation im Rettungswagen etwa zehn Minuten lang fort, bis die 66-Jährige den Weg schließlich räumte.

Als die Beamten eintrafen, war die Frau bereits weg. Über das Kennzeichen konnte sie identifiziert werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Rettungskräfte und der Behinderung hilfeleistender Personen.