Mann in Pikachu-Kostüm attackiert zwei Menschen

Wer hat einen Mann in einem Pikachu-Kostüm gesehen? Die Polizei sucht nach Zeugen einer Attacke.

Theley (dpa/lrs) - Mitten in der Nacht sind zwei Angreifer an einer Landstraße auf eine Frau und einen Mann losgegangen. Einer der Angreifer habe ein gelbes Pikachu-Kostüm getragen, als er die beiden bei Theley im Saarland attackierte, teilte die Polizei mit.

Der Mann und die Frau seien leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die eine Person in einem solchen Kostüm gesehen haben, etwa beim Umzug in Theley am Freitag.