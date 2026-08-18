Ein Mann soll erst zwei Frauen belästigt und dann einen Mann mit einer Stichwaffe angegriffen haben - jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn.

Hermeskeil (dpa/lrs) – Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Hermeskeil soll ein 38-Jähriger seinen 22 Jahre alten Gegner mit einer Stichwaffe angegriffen und schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat bereits in der Nacht zum Samstag. Der Tatverdächtige soll zuvor zwei deutlich jüngere Frauen in einer Gaststätte in der Stadt im Landkreis Trier-Saarburg belästigt haben. Bei einer der beiden Frauen soll es sich um die Lebensgefährtin des Opfers gehandelt haben.

Das Opfer sei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der 22-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den 38-Jährigen fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Über Nacht wurde der Mann in Gewahrsam genommen und am nächsten Morgen wieder entlassen. Gegen ihn sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet worden. Die Ermittlungen laufen weiter, die Polizei in Hermeskeil bat Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.