Ein Mann soll mit einer Pistole auf Passanten gezielt haben. Bei der Festnahme wehrt sich der 34-Jährige laut Polizei.

Plaidt (dpa/lrs) – Ein 34-Jähriger soll wahllos mit einer Pistole auf Passanten vor einem Supermarkt in Plaidt im Kreis Mayen-Koblenz gezielt haben. Geschossen habe er nicht, teilte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit. Bei der Festnahme habe sich der alkoholisierte Verdächtige anfänglich zur Wehr gesetzt. Zuvor hätten Anwohner gemeldet, ein Mann hantiere vor dem Supermarkt mit einer Pistole und ziele auf Menschen.

Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, da es sich bei der Waffe um eine nicht fertig geladene Schreckschusswaffe gehandelt habe, hieß es weiter. Gegen den Mann seien Strafverfahren unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung eingeleitet worden.