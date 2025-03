Mann greift Schwester mit Elektroschocker an – Festnahme

Haßloch (dpa/lrs) – Weil er seine 71 Jahre alte Schwester in ihrem Garten angegriffen haben soll, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen einen 68 Jahre alten Mann. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte, hatte der Mann seine Schwester am Donnerstag in Haßloch zunächst mit einem Elektroschocker attackiert.

Dann habe er ein Seil um ihren Hals gelegt und zugezogen. Die von Zeugen gerufene Polizei konnte den Angriff unterbinden und den Mann festnehmen.

Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Haftrichter erließ gegen den Mann einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.