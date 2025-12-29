Mann greift Mitbewohner mit Messer an – Notoperation

In einer Wohngemeinschaft kommt es zum Streit. Ein Mann wird lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft.

Frankenthal (dpa/lrs) – In der Pfalz hat ein Mann seinen Mitbewohner mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Eine Notoperation rettete das Opfer. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und das Polizeipräsidium Rheinpfalz berichteten.

Am Sonntagnachmittag kam es in der Wohnung des 70-Jährigen in Frankenthal (Pfalz) zu einer Auseinandersetzung zwischen diesem und einem 47-jährigen Mitbewohner. Im Verlauf der Streitigkeiten griff der Tatverdächtige den Angaben zufolge den anderen Mann mit einem Küchenmesser an und verletzte ihn dabei schwer.

Festnahme vor Ort

Der 47-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Er befand sich am Montag außer Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wurde noch am Sonntag vor Ort vorläufig festgenommen und am Montag dem Haftrichter vorgeführt.

Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Der 70-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Unklar sind die Hintergründe der Tat, das Motiv und auch die genauen Umstände der Tat.