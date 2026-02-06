Mitten in Luxemburg schlägt ein Fremder einem Baby auf den Kopf – einfach so. Was dann geschieht.

Luxemburg (dpa/lrs) – In Luxemburg-Stadt soll ein Mann ein Baby angegriffen haben, das sich in den Armen seiner Mutter befand. Er habe auf offener Straße ohne erkennbaren Grund dem acht bis neun Monate alten Kind heftig mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen und sei dann geflohen, teilte die Staatsanwaltschaft in Luxemburg mit.

Der Mann habe keine Verbindung zu der Kleinfamilie gehabt. Der Vater des Babys habe den mutmaßlichen Täter zunächst verfolgt. Kurz darauf nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest.

Er wurde von den Eltern des Babys eindeutig identifiziert, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Säugling kam zur medizinischen Beobachtung ins Krankenhaus. Nähere Angaben lagen nicht vor.

Der mutmaßliche Täter wurde demnach einem Untersuchungsrichter vorgeführt und verhört. Anschließend kam er in Untersuchungshaft. Die Tat geschah am späten Donnerstagabend.