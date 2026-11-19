Mit einem Haftbefehl und einem Durchsuchungsbeschluss schauen Polizisten bei einem Verdächtigen vorbei. Dessen Fluchtversuch geht böse aus.

Boxberg (dpa/lrs) – Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann in Boxberg in der Eifel von einem Dach gesprungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten 36-Jährigen am Mittwoch in ein Krankenhaus, wie die Beamten mitteilten. Seine Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich gewesen.

Die Polizisten hatten einen Haftbefehl gegen den Mann sowie einen Durchsuchungsbeschluss dabei. Als die Einsatzkräfte ankamen, sei der Mann geflüchtet. Festgenommen wurde der Verdächtige trotzdem. Was dem Mann vorgeworfen wird, teilte die Polizei zunächst nicht mit.