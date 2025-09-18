Eine Verfolgungsjagd endet mit einem Zusammenstoß mit einem Jungen. Wie schnell das Zweirad werden konnte, zeigte erst ein Test danach.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Mit einem technisch aufgerüsteten Fahrrad ist ein Mann in Bad Kreuznach vor der Polizei geflohen. Der 28-Jährige war Beamten am Morgen aufgefallen, weil er mit «unmenschlicher Geschwindigkeit» unterwegs war, wie die Polizei in Bad Kreuznach mitteilte. Die Streife nahm die Verfolgung auf, doch der Radfahrer reagierte den Angaben zufolge selbst auf das Martinshorn und das Blaulicht nicht.

Während der Verfolgungsjagd, die auch über Feldwege und durch engere Gassen führte, bemerkten die Polizisten, dass das Rad auch dann das Tempo hielt, wenn der Mann gar nicht in die Pedalen trat.

Der 28-Jährige stieß schließlich bei einem versuchten Ausweichmanöver mit einem achtjährigen Jungen zusammen, der zu Fuß mit seiner Mutter unterwegs war. Der Mann stürzte und wurde von den Polizisten gestoppt. Der Junge kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Die Beamten betrachteten sich das Trekkingrad genauer und stellten den Angaben zufolge fest, dass mit einem Schalter das Hinterrad angetrieben werden konnte. Beim Anheben des Rades und Drückens des Schalters beschleunigte das Rad nach Darstellung auf dem Radcomputer auf Tempo 99. Das Rad wurde sichergestellt, nun wird ein Gutachten erstellt.