Eine Zeugin entdeckt einen Mann mit laufender Kamera auf der Frauentoilette einer Mainzer Universität. Die Polizei findet auf seinem Handy entsprechende Videoaufnahmen.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Mann soll auf einer öffentlichen Frauentoilette an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz heimlich Frauen gefilmt haben. Auf dem Smartphone des 55-Jährigen seien «entsprechende Videoaufnahmen» gefunden worden, teilte die Polizei mit. Eine Zeugin habe den Mann am vergangenen Freitag auf einer Frauentoilette angetroffen und auf seinem Smartphone die geöffnete Kamera mit einer aktiven Videoaufnahme gesehen.

Der Mann sei zunächst aus dem Gebäude geflohen. Die Zeugin habe jedoch direkt reagiert und die Polizei gerufen, hieß es. Wenig später habe sie den Mann erneut erkannt und der Tatverdächtige habe erneut versucht zu fliehen. Gemeinsam mit weiteren Passanten habe die Zeugin den Mann jedoch bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten.

«Nach derzeitigem Ermittlungsstand filmte der Beschuldigte mit seinem Smartphone über beziehungsweise unter den Trennwänden der Toilettenkabinen in der öffentlichen Frauentoilette», so die Polizei. Gegen den 55-Jährigen sei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen eingeleitet worden.