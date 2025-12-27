Mann feuert Schreckschüsse in Ludwigshafen ab

Mitten in der Nacht fallen in Ludwigshafen laute Knallgeräusche. Was die Polizei im Stadtteil Hemshof entdeckt und welche Folgen das für einen 38-Jährigen hat.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Schüsse aus einer Schreckschusswaffe haben in Ludwigshafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. In der Nacht zum Samstag wurden im Stadtteil Hemshof laute Knallgeräusche gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierten Beamten konnten einen 38 Jahre alten Mann ermitteln, der mit einer Schreckschusswaffe drei Schüsse aus dem Fenster seiner Wohnung abgegeben hatte. Die Polizisten stellten die Waffe sicher. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.