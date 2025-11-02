Ein 43 Jahre alter Autofahrer kommt nachts von der Landstraße ab und fährt gegen einen Baum. Laut Polizei gibt es Hinweise auf Alkoholkonsum.

Bad Hönningen (dpa/lrs) – Ein 43 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Laut Polizei kam er in der Nacht zu Samstag von einer Landstraße bei Bad Hönningen (Landkreis Neuwied) ab. Der Fahrer war den Angaben zufolge ansprechbar, musste jedoch von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Da sich Hinweise auf Alkoholkonsum ergaben, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Am Auto entstand Totalschaden.