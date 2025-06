Mann erleidet Verbrennungen bei Feuer in Dachgeschosswohnung

In einer Dachgeschosswohnung bricht ein Feuer aus. Einsatzkräfte müssen den 73 Jahre alten Bewohner aus den Flammen retten.

Alsdorf (dpa/lrs) – In einem Zweifamilienhaus in Alsdorf (Kreis Altenkirchen) ist aus unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, mussten Einsatzkräfte einen 73 Jahre alten Bewohner aus dem bereits stark verqualmten und zum Teil brennenden Dachstuhl retten. Er kam mit Brandverletzungen und Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich.