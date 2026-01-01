Mann durch Beinschuss verletzt

Kaiserslautern (dpa/lrs) – In einem Waldgebiet in Kaiserslautern ist ein Mann durch einen Schuss ins Bein verletzt worden. Am Vormittag kam es der Polizei zufolge zu einer Begegnung zweier Männer, bei der einer mit einer Schusswaffe dem anderen ins Bein schoss. Der Schütze sei anschließend geflüchtet. Nach ihm werde gefahndet.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht. Eine konkrete Gefahr für Menschen im Bereich Kaiserslautern besteht nach Einschätzung der Polizei nicht. Die Hintergründe des Vorfalls sollen nun ermittelt werden.