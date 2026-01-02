Mann bricht in einer Nacht in 13 Autos und 3 Geschäfte ein

Er soll bei seinem Diebeszug Fahrzeugscheiben eingeschlagen und Geschäfte aufgebrochen haben. Die Polizei nimmt den jungen Mann fest - er ist offenbar kein unbeschriebenes Blatt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 19-Jähriger soll in Ludwigshafen in einer Nacht 13 Autos sowie 3 Geschäfte aufgebrochen und teilweise Gegenstände daraus gestohlen haben. Bei den Taten in der Nacht zum 30. Dezember sei es in einigen Fällen beim Versuch geblieben, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Der Mann war am 30. Dezember in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz nach dem Versuch festgenommen worden, in ein Geschäft einzubrechen.

Gegen ihn habe bereits ein Untersuchungshaftbefehl wegen mehrerer Eigentumsdelikte bestanden, hieß es. Bei der Festnahme seien bei dem Mann Werkzeuge sowie Gegenstände entdeckt worden, die den Autoaufbrüchen zugeordnet werden könnten. Er wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.