Weil in einer Zufahrt zu wenig Platz ist, geraten ein Feuerwehrmann und die Insassen eines Autos in Streit. Als der Beifahrer aussteigt, eskaliert die Situation.

Obrigheim/Pfalz (dpa/lrs) – Ein Mann hat in Obrigheim im Landkreis Bad Dürkheim einen Feuerwehrmann auf dem Weg zu einem Einsatz beleidigt und geschubst. Zwischen den Männern sei es am Freitagmorgen auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr zu einem Streit gekommen, teilte die Polizeidirektion in Neustadt an der Weinstraße mit.

Grund der Auseinandersetzung sei nach bisherigen Erkenntnissen eine Engstelle im Zufahrtsbereich des Geländes gewesen. Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, handelte es sich dabei nicht um die Feuerwehrzufahrt, sondern eine zweite Zufahrt, die mit einer angrenzenden Kita gemeinsam genutzt werde.

Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Der Feuerwehrmann, der sich auf dem Weg zu einem Einsatz befand, habe sich auch als solcher zu erkennen gegeben, so die Polizei. Der 47 Jahre alte Beifahrer eines Autos sei daraufhin ausgestiegen und habe sein Gegenüber beleidigt und geschubst. Anschließend sei er mit erhobener Faust auf den Feuerwehrmann zugegangen. Ein weiterer Anwesender habe den Streit aber rechtzeitig schlichten können.

Der 47-Jährige habe sich dann entfernt, sei aber später unter anderem anhand des Pkw-Kennzeichens identifiziert worden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.