Mann bei Zwangsräumung mit Messer verletzt

Bei einer Zwangsräumung in Nordhofen wird ein Mann mit einem Messer verletzt. Die Polizei rückt mit vielen Kräften aus.

Nordhofen (dpa/lrs) - Bei einer Zwangsräumung in Nordhofen im Westerwaldkreis ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Der Beschuldigte habe dem Geschädigten einmal in den Oberschenkel gestochen, teilte die Polizei mit.

«Die Örtlichkeit wurde zunächst mit starken polizeilichen Kräften angefahren, zu einer Gefährdung dritter Unbeteiligter kam es jedoch zu keinem Zeitpunkt», schrieb die Polizei. Das Opfer habe eine oberflächliche Stichverletzung erlitten.

Bei dem Verletzten handele es sich nicht um einen Gerichtsvollzieher, hieß es auf Nachfrage. Der Beschuldigte sei die von der Zwangsräumung betroffene Person gewesen. Vor wenigen Tagen erst war ein Gerichtsvollzieher im Saarland getötet worden, als er in Oberbexbach eine Zwangsräumung vollstrecken wollte.