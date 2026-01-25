Nach einem Wohnungsbrand in Trier bleibt unklar, ob das Haus weiter bewohnbar ist. Die Feuerwehr geht bei der Brandursache von einem Ölofen aus.

Trier (dpa/lrs) – Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand in Trier leicht verletzt worden. Der 59-Jährige habe sich selbst in Sicherheit bringen können, jedoch eine Rauchgasvergiftung erlitten, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Brand im Stadtteil Pfalzel sei am frühen Samstagabend vermutlich durch einen Ölofen ausgelöst worden.

Das Feuer habe sich schnell auf Möbel und Hausrat ausgebreitet. «Um sicher zu gehen, dass der Brand nicht wieder ausbricht, räumte die Feuerwehr den Brandort leer und löschte den Hausrat im Garten des Hauses einzeln ab», hieß es von der Stadtverwaltung.

Der 59-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Ob das Haus noch bewohnbar ist und wie hoch der Sachschaden ausfiel, war zunächst unklar.