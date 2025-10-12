In einer Wohnung in der Innenstadt bricht ein Feuer aus, die Feuerwehr räumt mehrere Häuser in der Nähe. Was den Brand verursacht hat, ist noch unklar.

Trier (dpa/lrs) – Bei einem Wohnungsbrand in der Trierer Innenstadt ist ein Mann schwer verletzt worden. Bewohner anderer Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus brachten sich selbstständig ins Freie, die Feuerwehr evakuierte laut Polizei mehrere Häuser in der Umgebung. Der Verletzte kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Brandursache war zunächst unklar. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Laut Mitteilung der Stadt Trier brach das Feuer in der Küche der betroffenen Wohnung aus. Sie sei unbewohnbar, weitere Wohnungen könnten ebenfalls betroffen sein.