Schwer verletzt sucht ein junger Mann Hilfe bei Anwohnern. Danach startet für die Polizei eine stundenlange Suche. Was ist passiert?

Kinderbeuren (dpa/lrs) – Bei einem Streit soll ein 20-Jähriger in Kinderbeuren (Landkreis Bernkastel-Wittlich) einen Bekannten schwer verletzt haben. Das teilte die Polizei auf Grundlage ihrer ersten Ermittlungen mit und sprach von einem versuchten Tötungsdelikt. Der Verdächtige habe bei der Auseinandersetzung mutmaßlich auch ein Messer eingesetzt.

Seit dem Abend fahndet die Polizei nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz. «Es bestehen derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass von dem Tatverdächtigen eine Gefahr für Unbeteiligte ausgeht», hieß es in der Mitteilung.

Der mutmaßliche Täter sei mit einem Auto davongefahren. Anschließend suchte der Schwerverletzte Hilfe bei Anwohnern, die die Polizei verständigten. Der ebenfalls 20-Jährige befinde sich nun in einem Krankenhaus in Behandlung, sagte ein Polizeisprecher. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt laut Mitteilung die Kriminalpolizei. Wer den Verdächtigen sieht, sollte ihn demnach nicht ansprechen, sondern die Polizei informieren.