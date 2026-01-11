Mann bei Streit mit Messer verletzt

Was führte zu dem Streit, bei dem ein 37-Jähriger verletzt wurde? Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall mit Messer und Pfefferspraypistole in Niederhadamar.

Niederhadamar (dpa/lrs) – In Niederhadamar (Landkreis Limburg-Weilburg) ist ein Mann bei einem Streit mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren ersten Ermittlungen zur Folge ein 37-jähriger Autofahrer und zwei weitere Personen von einem Schnellrestaurant nach Niederhadamar. Während der Fahrt soll ihnen ein anderes Auto gefolgt sein.

Als beide Autos zum Stehen kamen, sollen zwei von drei Insassen aus dem anderen Auto gegen das Auto des 37-Jährigen getreten und die Insassen mit einer Pfefferspraypistole bedroht haben. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 37-Jährigen und einem Beteiligten der Gegenseite, bei der der 37-Jährige mit einem Messer verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Männer der Gegenseite im Alter von 18 und 19 Jahren flüchteten mit dem Auto, konnten aber ausfindig gemacht und festgenommen werden. Zu den Hintergründen der Tat und zum Hergang laufen derzeit die Ermittlungen.