Mann bei Fluchtversuch schwer verletzt

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 35-Jähriger hat sich bei einem Fluchtversuch vor der Polizei schwer verletzt. Der Mann sei von Mitarbeitern eines Supermarkts beim Versuch zu stehlen erwischt worden, teilte die Polizei mit. Er sei von den Mitarbeitern in ein Büro geführt worden, um dort auf die hinzugerufene Polizei zu warten.

Kurz vor dem Eintreffen der Beamten habe der 35-Jährige am Donnerstag ein Fenster geöffnet und sei hinausgesprungen. Dabei stürzte er mehrere Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten noch an.